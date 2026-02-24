Tout le monde veut prendre sa place : Vincent intègre le top 5 des meilleurs champions ! (24 février 2026)



C’est fait ! Vincent a intégré le top 5 des plus grands champions ce mardi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le professeur d’histoire géographie confirme son incroyable parcours et il ne semble pas prêt de s’arrêter.











Il compte désormais 173.300 euros de gains en 142 victoires. Et il n’est désormais « plus » qu’à 10 victoires d’intégrer le top 3 des plus grands champions de l’histoire du jeu de France 2. Y parviendra-t-il ?

Rendez-vous demain midi pour découvrir la suite du parcours de Vincent, déterminé à atteindre des sommets dans le fauteuil rouge.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

3 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

4 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

5 – Vincent, 142 victoires, 173.300 euros (depuis septembre 2025)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



Tout le monde veut prendre sa place du 24 février, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 24 février 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv