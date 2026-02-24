Un Si Grand Soleil Spoiler : Hugo et Becker proches de la vérité ! (épisode du 27 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1868 du 27 février 2026 – Hugo et Becker vont se rapprocher de la vérité sur la mort de Martin dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, pour innocenter Pablo, ils vont faire l’aller-retour à Lyon dans la journée afin d’enquêter sur Martin.











Grâce aux clés de Caroline, ils fouillent leur domicile mais ne trouvent rien. Ils récupèrent quand même son ordinateur et Hugo espère bien y trouver des infos importantes quand ils seront de retour à Montpellier.

En attendant de faire parler l’ordi, Becker retrouve un ancien collègue de la PJ de Lyon. Il l’informe que la société qui employait Martin a fait l’objet d’une enquête pour trafic de pièces détachées… L’affaire a été classée faute de preuve.

Ils se rendent ensuite dans l’entreprise et rencontrent Janson, le directeur de l’entreprise avec lequel Martin devait s’associer. Ils le trouvent étrange et mal à l’aise… Il parle de leur association comme quelque chose de tout sauf concret, un version bien différente de celle de Martin. Et il fait mine de ne pas savoir qui est Pablo alors qu’ils étaient censés être proches…



Le soir, Janson appelle son complice à Montpellier. Il s’agit de l’homme qui a fouillé dans les scellés du commissariat mais aussi chez Hugo, et a foncé en voiture sur Pablo. Janson lui met la pression : il s’inquiète de la visite de Hugo et lui demande récupérer au plus vite la clé USB, quitte à séquestrer Pablo et le menacer d’une arme ! L’homme dit avoir une meilleure idée…

