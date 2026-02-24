Un Si Grand Soleil du 25 février : Cécile accuse Pablo, Claudine s’attaque à Becker (résumé épisode 1866 en avance)



Un si grand soleil du 25 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1866 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 25 février 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Cécile accompagne Achille au lycée, son vélo étant en réparation. Achille lui demande où ça en allait l’enquête sur le beau-père de son pote Pablo. Cécile dit qu’elle ne peut pas lui parler de ses affaires. Achille s’inquiète de savoir s’ils soupçonnent Pablo, elle dit qu’elle doit l’entendre ce matin et elle en saura plus après. Achille assure que Pablo ne peut pas être un suspect, il était là quand il a dit qu’il voulait le tuer mais c’était des paroles en l’air et il n’a rien fait.

Johanna demande à Yann pourquoi il a passé 3h dans la salle de bain. Il dit être pressé, il doit partir travailler. Il embrasse Johanna et file sans un mot…



Vanier est dans le cabinet de Lucie, elle lui parle de son rendez-vous avec Catherine Laumière. Elle a trouvé jubilatoire sa réaction. Lucie lui demande ce qu’elle ferait si elle acceptait mais Vanier est convaincue que ça n’arrivera pas : elle n’a fait que ça pour la provoquer, pour s’amuser. Elle dit avoir revu le père de son fils, elle a besoin d’évacuer…

Pablo est avec Claudine au palais de justice. Il s’inquiète, elle lui dit de juste dire la vérité à la juge. Elle lui conseille de ne pas s’énerver. Elle lui dit qu’au pire la juge le placera sous le statut de témoin assisté. Ça voudrait dire qu’il y a des éléments contre lui mais pas assez pour le mettre en examen.

Cécile interroge Pablo sur les tensions avec Martin. Claudine souligne le fait qu’il y a plein d’adolescents qui n’aiment pas leurs beaux parents mais ils ne les tuent pas pour autant. Cécile ne comprend pas qu’il soit venu à la randonnée, Pablo assure que c’était juste pour passer du temps avec sa mère. Cécile lui dit qu’il a pu y voir un moyen de se débarrasser de son beau-père. Pablo s’emporte : il ne l’a pas tué. Cécile le place sous le statut de témoin assisté.

Johanna est avec Florent et Margot pour faire le tour des affaires en cours. Florent demande à Johanna comment ça va avec Yann. Elle dit avoir essayé de lui parler mais il était pressé. Elle compte lui parler ce soir et lui proposer l’adoption. Florent lui dit que c’est une aventure merveilleuse. Au commissariat, Yann ne décroche pas quand Lucie l’appelle…

Pablo retrouve Noura. Il lui dit que ça s’est mal passé avec la juge, qui le croit coupable et faisait que l’enfoncer. Et il s’est énervé, ça ne va pas l’aider. Noura est révoltée qu’on s’acharne sur lui. Pablo pense que son casier va le poursuivre toute sa vie. Noura pense que comme il n’a rien fait, ils finiront par se rendre compte qu’il est innocent. Achille les rejoint, Pablo lui parle de sa mère…

Alice Vidal, agent d’entretien de l’aire d’autoroute, témoigne auprès de Thierry. Elle dit avoir vu le fils à la machine à café. Elle prenait sa pause. Thierry veut tout savoir. Elle confirme qu’il a posé le café avant d’aller au distributeur. Elle ne l’a pas vu verser quoique se soit dans le café. Mais une cliente lui a demandé du papier toilettes, à un moment elle ne le regardait plus… Elle ne peut donc pas disculper Pablo.

Lucie dit à Muriel que Yann n’a pas voulu le voir la veille et ne prend plus ses appels. Elle pense l’avoir fait fuir avec sa déclaration mais elle ne regrette pas : elle a joué, elle a perdu. Elle se sent bête, Muriel le trouve lâche à faire le mort au lieu de rompre.

Catherine dit à Bernier qu’il faut faire peur à Vanier : elle va retirer son offre. Et si ça ne marche pas, elle revendra ses 2 immeubles et cherchera un autre investissement. Bernier pense qu’il ne faut pas se précipiter. Il lui demande de lui laisser le temps de faire quelques recherches, elle accepte mais lui dit de faire vite.

Yann rentre chez lui et retrouve Johanna. Elle lui parle de son désir d’enfant, Yann dit la comprendre et ne pas lui en vouloir. Johanna se lance et lui propose d’adopter. Yann est surpris mais il lui dit que oui, il est partant ! Ils s’embrassent et se disent qu’ils s’aiment.

Caroline vient voir Pablo dans sa chambre pour savoir comment ça s’est passé avec la juge. Il lui dit qu’il a l’impression de vivre un cauchemar, tout le monde pense qu’il est coupable et il n’en peut plus. Caroline lui dit qu’il doit tenir le coup. Pablo lui demande si elle le croit, elle lui dit que oui.

Au commissariat, Claudine débarque furieuse dans le bureau de Becker. Elle lui demande ce qu’il fait sur l’affaire de Martin. Il dit ne rien faire, il ne peut pas s’en mêler et laisse ses hommes enquêter. Claudine lui annonce qu’ils enquêtent à charge contre Pablo ! Elle lui dit que s’il ne fait rien, son petit-fils par alliance va être mis en examen et il va le retrouver en prison !

