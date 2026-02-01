« Lucy » : le film avec Scarlett Johansson ce soir sur TF1 (1er février 2026)



« Lucy », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Un film réalisé par Luc Besson, avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur TF1+ et sa fonction direct.







« Lucy » : l’histoire et le casting

À Taipei, Lucy, une étudiante ordinaire, se retrouve contre son gré mêlée à une expérience humaine hors norme menée par la mafia coréenne. Lorsqu’elle absorbe accidentellement une drogue expérimentale, son cerveau commence à fonctionner à un niveau jamais atteint. Ses capacités mentales se développent de façon spectaculaire, jusqu’à devenir incontrôlables, la dépassant complètement…

Avec : Scarlett Johansson (Lucy), Morgan Freeman (Le professeur Norman), Minsik Choi (Monsieur Jang), Analeigh Tipton (Caroline)



4 choses à savoir sur le film

– En 2014 le film « Lucy » est devenu le plus gros succès du cinéma français à l’international avec un peu plus de 52 millions d’entrées à l’étranger, devant Taken 2, Le cinquième élément et Intouchables;

– C’est Angelina Jolie qui était au départ pressentie pour le rôle principal féminin. Il est finalement revenu à Scarlett Johansson;

– Aux Etats-Unis le film a été classé « R-Rated ». En clair il a été interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte;

– Le film comptabilise plus de 1000 plans d’effets spéciaux. Les meilleurs experts mondiaux ont été recrutés pour l’occasion notamment ceux de la société fondé par George Lucas.

Bande-annonce officielle

En attendant cette rediffusion, (re)découvrez la bande-annonce officielle du film

« Lucy » c’est ce soir dimanche 26 novembre 2023 sur TF1.