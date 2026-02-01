« Lucy » : le film avec Scarlett Johansson ce soir sur TF1 (1er février 2026)

Par /

Publicité

« Lucy », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Un film réalisé par Luc Besson, avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman dans les rôles principaux.


A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur TF1+ et sa fonction direct.

« Lucy » : le film avec Scarlett Johansson ce soir sur TF1 (1er février 2026)
Capture TF1


Publicité

« Lucy » : l’histoire et le casting

À Taipei, Lucy, une étudiante ordinaire, se retrouve contre son gré mêlée à une expérience humaine hors norme menée par la mafia coréenne. Lorsqu’elle absorbe accidentellement une drogue expérimentale, son cerveau commence à fonctionner à un niveau jamais atteint. Ses capacités mentales se développent de façon spectaculaire, jusqu’à devenir incontrôlables, la dépassant complètement…

Avec : Scarlett Johansson (Lucy), Morgan Freeman (Le professeur Norman), Minsik Choi (Monsieur Jang), Analeigh Tipton (Caroline)


Publicité

4 choses à savoir sur le film

– En 2014 le film « Lucy » est devenu le plus gros succès du cinéma français à l’international avec un peu plus de 52 millions d’entrées à l’étranger, devant Taken 2, Le cinquième élément et Intouchables;

– C’est Angelina Jolie qui était au départ pressentie pour le rôle principal féminin. Il est finalement revenu à Scarlett Johansson;

– Aux Etats-Unis le film a été classé « R-Rated ». En clair il a été interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte;

– Le film comptabilise plus de 1000 plans d’effets spéciaux. Les meilleurs experts mondiaux ont été recrutés pour l’occasion notamment ceux de la société fondé par George Lucas.

Bande-annonce officielle

En attendant cette rediffusion, (re)découvrez la bande-annonce officielle du film

« Lucy » c’est ce soir dimanche 26 novembre 2023 sur TF1.

A LIRE AUSSI
50mn Inside du 31 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
50mn Inside du 31 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
Grands Reportages du 31 janvier 2026 : sommaire et reportages
Grands Reportages du 31 janvier 2026 : sommaire et reportages
Audiences 30 janvier 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant « Cassandre »
Audiences 30 janvier 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant « Les Bodin's »
Master Crimes : une saison 4 pour la série portée par Muriel Robin ? Réponse
Master Crimes : une saison 4 pour la série portée par Muriel Robin ? Réponse


Publicité


Retour en haut