« La petite » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (1er février 2026)

« La petite » au programme TV du dimanche 2 février 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « La petite ».





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







La petite, présentation

Joseph découvre que son fils et le compagnon de celui-ci ont perdu la vie dans un accident tragique. Avant le drame, ils attendaient un enfant grâce à une gestation pour autrui en Belgique. Mais désormais, que va devenir ce bébé à naître ? Joseph peut-il vraiment se considérer comme son grand-père ? Animé par l’espoir que cette naissance fasse vivre une part de son fils, cet homme d’une soixantaine d’années décide d’aller à la rencontre de la jeune Flamande, aussi farouche qu’insaisissable, qui porte l’enfant.



Avec Fabrice Luchini (Joseph), Mara Taquin (Rita Vandewaele), Maud Wyler (Aude Siprien), Juliette Metten (Ava Vandewaele), Veerle Baetens (La mère de Rita), Lucas Van Den Eynde (Pieter), Viv Van Dingenen (Sigrid), Sandrine Dumas (La commissaire priseuse), Aurélia Thierrée (La psychologue), Anne Consigny (La patiente d’Aude), Romain Valette (Le serveur), Hélie-Rose Dalmay (La choriste église), Joëlle Franco (L’avocate Bruxelles), Kristine Van Pellicom (L’obstétricienne), Abbas Fasaei (Le vendeur de voitures), Felix Meyer (Le compagnon de Rita), Léa Boublil (L’hôtesse)

VIDÉO bande-annonce