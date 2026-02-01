Sept à huit du 1er février 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Sept à huit du 1er février 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 La cuisine est leur passion : 12 jeunes s’affrontent pour le titre de meilleur apprenti de France.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Chaos à Minneapolis : la révolte des citoyens contre la police de l’immigration.

🔵 Hôteliers, restaurateurs ou agents immobiliers : ces français ont fait de cette île de Thaïlande leur eldorado.

🔵 Et le témoignage poignant d’Emmanuelle dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Son fils s’est suicidé après avoir été cyber-harcelé par certains camarades.

