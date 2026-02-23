« Mariés au premier regard » du 23 février 2026 : lancement de la saison 10 ce soir sur M6 (extrait vidéo)



« Mariés au premier regard » du 23 février 2026 – C’est le jour J ! Ce soir, c’est le lancement de la saison 9 de « Mariés au premier regard » sur M6. Une nouvelle saison pleine de surprises de nouveaux participants qui se sont livrés comme jamais.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







« Mariés au premier regard » du 23 février 2026, présentation de la saison 10

Pour cette 10e saison, l’amour n’aura jamais été aussi puissant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux redoublent d’efforts pour répondre aux attentes de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent en intégrant un tout nouvel algorithme capable d’analyser l’attirance physique. Au programme également : le mariage simultané de deux sœurs célibataires, l’union de deux participants qui se sont peut-être déjà croisés, et un couple affichant un taux de compatibilité record de 90 % !

Pour ce premier épisode à découvrir ce soir, vous allez découvrir un premier couple. L’amour sera-t-il au rendez-vous au premier regard ? Vont-ils se dire oui ?



Voici de premières images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce du premier épisode de cette nouvelle saison.

"Leur premier regard pourrait être d'une rare intensité"

En 10 ans, l'amour n'aura jamais autant triomphé ❤️#MAPR, nouvelle saison, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/vR1goAdGWk — M6 (@M6) February 20, 2026

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.