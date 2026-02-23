« Le nounou » : nouvel épisode inédit ce soir sur TF1 (23 février 2026)



Publicité





Le nounou au programme TV du lundi 23 février 2026- Nouvel épisode inédit de la série « Le nounou », portée par Booder ce soir sur TF1. Au programme, l’épisode intitulé « La mode » avec Linda Hardy.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Le nounou » : présentation de l’épisode 4 « La mode »

Samir se voit confier une nouvelle mission : veiller sur les deux enfants de Cléo, ancienne top model aujourd’hui séparée de Stéphane, leur père, photographe de mode à la renommée internationale. Il fait ainsi la connaissance de Gabin, 8 ans, qui souffre du manque de son père mais se donne des airs de dur pour masquer sa peine, et de Charlie, 12 ans, déjà mannequin comme sa mère.

Désormais styliste, Cléo prépare activement sa toute première collection et s’apprête à présenter son premier défilé — un défi crucial pour celle qui veut prouver qu’elle mérite pleinement sa place de l’autre côté du podium.



Publicité





À la maison, la tension est palpable : entre la pression professionnelle et les premiers symptômes de la préménopause, Cléo se montre de plus en plus à fleur de peau. Entre shootings, catwalks, bouffées de chaleur, entourage extravagant et mensonges de Charlie — qui déteste en réalité l’univers de la mode — Samir va faire une arrivée remarquée dans ce milieu flamboyant, bien décidé à retisser les liens au sein de cette famille en pleine tempête.

Interprètes

Avec : Booder (Samir), Linda Hardy (Cléo), Issa Doumbia (Abdoulaye), Ahmed Sparrow (Ahmed), Aïda Guechoud (Malika), Christelle Reboul (Solange), Noémie Bernstein (Sab), Robert Plagnol (Stéphane), Brigitte Lo Cicero (Véronique), Louise Blin (Charlie), Diego Ayoun (Gabin), Nadine Charvolin (Fatima), France Albert (Aïssata), Vedanth Ramesh (Mani), Aristote LaIos (Yassine), Emmanuelle Bodin (La journaliste), Sidonie Laurens (La maîtresse), Olivier Lejeune (Christian), Noé Richard (Copain Gabin), Karim Bouziouane (Momo), Gladys Cohen (Tata Rachel), Mademoiselle Agnès (Marlène)

Extrait vidéo