L’art du crime du 23 février 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 9)

L'art du crime du 23 février 2026 – Ce lundi soir sur France 2, place à la saison 9 inédite de votre série « L'art du crime ». Au programme, l'épisode intitulé « Mourir avec Cézanne ».





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, ou sur France.tv pour le replay.







Présentation de la saison 9

Antoine Verlay et Florence Chassagne sont de retour pour deux affaires inédites qui les entraînent dans les univers de deux géants de la peinture : Paul Cézanne et Jacques-Louis David. Des teintes ocre d’Aix-en-Provence et de la montagne Sainte-Victoire aux statues de cire évoquant la tumultueuse Révolution française au Musée Grévin, en passant par les galeries emblématiques du Musée du Louvre, le duo devra une nouvelle fois redoubler de finesse pour percer le lien secret unissant les meurtriers qu’ils traquent à ces chefs-d’œuvre.

Mais au-delà des mystères artistiques, c’est aussi leur propre relation qui s’invite au cœur de l’intrigue. Car si le terme « amitié » peut parfois suffire, le désir, lui, ne se laisse pas travestir.



L’art du crime du 23 février 2026 : l’épisode « Mourir avec Cézanne »

Dans son atelier parisien, une professeure de dessin passionnée par l’œuvre de Cézanne est assassinée au moment même où son mari, lui-même peintre, l’appelle depuis Aix-en-Provence : il pense avoir enfin trouvé l’angle idéal pour représenter la montagne Sainte-Victoire, dans les pas de son illustre modèle. Rapidement, le capitaine Antoine Verlay et l’historienne Florence Chassagne établissent un lien entre ce crime singulier et l’univers du grand maître provençal. Au fil de leurs investigations, ils découvrent qu’un élément essentiel de l’énigme se cache à Aix-en-Provence… et décident de s’y rendre pour poursuivre leurs recherches.

Avec Nicolas Gob (Antoine Verlay), Eléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alex Pardo), Salomé Partouche (Adèle Attias)…

En guests : Pierre Perrier (Jules Pavard), Florence Coste (Aline Costa), Aude Candela (Louise Pérec)

« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 5.