« Maudits » : votre téléfilm inédit ce 24 février sur France 3 (histoire, interprètes)

« Maudits » au programme TV du mardi 24 février 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Maudits ». Dans les rôles principaux, Constance Gay et Pierre Arditi.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Maudits » : l’histoire

Alors qu’elle attend son premier enfant, Lucile découvre que sa grand-mère, qu’elle pensait morte le jour de la naissance de son père, est en réalité toujours en vie. Troublée par cette révélation, elle part, malgré les réticences de son compagnon, sur les terres familiales du Morvan pour la rencontrer. Face à son ventre arrondi, la vieille femme lui révèle l’existence d’une effroyable malédiction qui pèserait sur leur lignée : « Si c’est un garçon, il mourra comme les autres. »

Déterminée à comprendre les zones d’ombre entourant le passé énigmatique de sa grand-mère et le suicide de son père — et surtout à protéger l’enfant qu’elle porte — Lucile se lance dans une quête de vérité.



Casting : interprètes et personnages

Avec Constance Gay (Lucile), Pierre Arditi (Jacques), Vincent Heneine (Omar), Martine Chevallier (Rose), Evelyne Istria (Clothilde), Patrick Rocca (Fernand), Hanane El Yousfi (Noémie), Lysiane Meis (Sonia), Pasquale D’Inca (Yves Letellier)