Audiences 23 février 2026 : « L’art du crime » loin devant « Le nounou »

Audiences 23 février 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec l’épisode inédit de la série « L’art du crime », qui a rassemblé 4,11 millions de téléspectateurs pour 23,1% de pda.





C’est loin devant TF1 avec un épisode inédit de la série « Le nounou », qui a captivé 2,82 millions de téléspectateurs pour 15,2% de pda.







Audiences 23 février 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le lancement de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,79 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « La vache », qui a intéressé 1,06 million de téléspectateurs pour 5,9% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie