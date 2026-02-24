Audiences 23 février 2026 : « L’art du crime » loin devant « Le nounou »

Audiences 23 février 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec l’épisode inédit de la série « L’art du crime », qui a rassemblé 4,11 millions de téléspectateurs pour 23,1% de pda.


C’est loin devant TF1 avec un épisode inédit de la série « Le nounou », qui a captivé 2,82 millions de téléspectateurs pour 15,2% de pda.

Audiences 23 février 2026 : « L'art du crime » leader devant « Le nounou »
© Caroline Dubois – France Télévisions – Gaumont Télévision


Audiences 23 février 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le lancement de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,79 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « La vache », qui a intéressé 1,06 million de téléspectateurs pour 5,9% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

« Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore » : le film ce soir sur TF1 (24 février 2026)
« Indiana Jones et le temple maudit » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur M6 (24 février 2026)
« Sommes-nous tous sexistes ? » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (24 février 2026)
« Mariés au premier regard » : Mathieu et Julie vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !
