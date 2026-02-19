« Meurtre au Manoir » : votre téléfilm ce 19 février sur TF1 (histoire, interprètes)



« Meurtre au Manoir » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 19 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Meurtre au Manoir ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Meurtre au Manoir » : l’histoire, le casting

Hayley travaille comme hôtesse dans un vaste manoir où, chaque week-end, elle anime des jeux immersifs d’enquête pour les invités. Mais cette fois, un véritable meurtre est commis… et Hayley doit désormais découvrir le coupable pour de bon.

Avec : Christie Leverette (Hayley), Bobby Slaski (Jackson), Veronica Martell (Diana Montgomery), Shahjehan Khan (Gordon Ramshaw)



Et à 16h, « Petite ville, grands mensonges » (rediffusion)

Rachel, jeune mère de famille, part à la recherche de sa fille adolescente, Hannah, disparue après un accident de voiture aux abords d’une petite ville isolée. Elle se lance dans une quête désespérée pour la retrouver avant qu’il ne soit trop tard.

Avec : Rhonda Dent (Rachel), Kristina Paras (Hannah), Matt Hamilton (Mark), Anna Van Hooft (Jenny)