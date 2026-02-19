Les 12 coups de midi du 19 février : plus beaucoup de cases sur l’étoile mystérieuse, qui est derrière ?



Les 12 coups de midi du 19 février 2026, 153ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il n’a remporté 30 euros à partager avec un téléspectateur alors qu’il ne reste plus que 14 cases sur l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 19 février, plus que 14 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter da cagnotte au total de 643 553 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 14 cases et on a donc tous les indices : un ring de boxe, un bretzel, un périscope, le drapeau de la France Libre, une caméra, un girophare, et des cadres photos.

Avec ces indices, chez Stars-Actu on pense à Mathieu Kassovitz. On retrouve un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+