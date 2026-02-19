Plus belle la vie spoiler : gros rebondissement, Eric et Laura font une découverte choc ! (20 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 20 février 2026 – C’est un énorme rebondissement qui vous attend demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 20 février 2026, Eric et Laura vont faire une découverte choc : Otero n’est pas en mort cérébrale !











Eric et Laura, qui ont réussi à planquer le téléphone d’Otero lors de la perquisition d’Ariane et Morgane à leur agence de détectives, cherchent toujours désespérément comment le déverrouiller. Laura a alors une idée : aller à l’hôpital dans la chambre d’Otero pour le déverrouiller avec la reconnaissance faciale !

Une fois sur place, le plan de Laura ne fonctionne pas : le respirateur empêche la reconnaissance de fonctionner. Mais d’un seul coup, Otero se réveille et se redresse ! Eric et Laura sont sous le choc ! Le voleur de la statuette va donc pouvoir parler et potentiellement balancer son commanditaire.



Cerise sur le gâteau pour les détectives du Mistral, Ariane a installé un mouchard sur le téléphone d’Eric et ne devrait donc pas tarder à débarquer dans la chambre d’hôpital…