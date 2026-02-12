« Qui veut être mon associé ? » du 12 février 2026 : les entrepreneurs ce soir sur M6



« Qui veut être mon associé ? » du jeudi 12 février 2026





« Qui veut être mon associé ? » du 12 février 2026, les entrepreneurs de ce soir

Quel lien peut-il bien exister entre une boisson violette, un espace consacré au bien-être féminin, une application qui transforme un smartphone en outil médical, une soupe nouvelle génération, un système permettant de ne plus utiliser d’eau potable dans les toilettes, un programme qui récompense les économies d’énergie à l’hôtel ou encore une version inclusive de l’escalade ?

Réponse : tous ces projets seront au rendez-vous de la sixième soirée de « Qui veut être mon associé ? ».

ARAW

Dans la lignée du matcha ou du chai, Émilie et Yassine, jeunes entrepreneurs, ont mis au point une alternative originale au café. En s’inspirant d’autres cultures, ils ont découvert l’ube, une racine violette ancestrale encore peu connue en France. Transformée en poudre instantanée 100 % naturelle, elle donne une boisson énergisante sans caféine, riche en antioxydants, idéale pour un coup de boost tout en douceur.



LUNIWAVE

Comment inciter les clients d’hôtel à réduire leur consommation d’eau, de linge et d’énergie ? Léonard, Arthur et Éloi ont imaginé une solution simple : un QR code à scanner dans la chambre. Les voyageurs accèdent alors à une interface proposant des gestes concrets pendant leur séjour — raccourcir la douche, optimiser la climatisation, réutiliser draps et serviettes. Chaque action est mesurée et récompensée, permettant aux hôtels de diminuer leur impact tout en impliquant leurs clients.

QUANTIQ

Alain voulait trouver un moyen simple d’améliorer la prévention des AVC. Il a développé une technologie capable de transformer un smartphone en véritable outil de mesure médicale. Grâce à la caméra frontale, l’application analyse le visage pour mesurer le rythme cardiaque et la respiration. Le diagnostic est obtenu en une trentaine de secondes, sans capteur ni matériel additionnel. Une innovation prometteuse qui pourrait contribuer à sauver de nombreuses vies.

PEMLAB

Ce lieu dédié à la santé et au bien-être des femmes regroupe en un seul espace des consultations avec des professionnelles de santé et une sélection de produits naturels liés à la santé féminine. De la puberté à la ménopause, chaque femme bénéficie d’un accompagnement personnalisé assuré par des expertes — naturopathes, psychologues, ostéopathes… Un projet porté par quatre femmes engagées, dont un visage bien connu du public : Lorie Pester.

SUPE

Olivier et Grégory bousculent les codes de la soupe industrielle. Aujourd’hui, ces produits contiennent souvent… près de 50 % d’eau. Un non-sens écologique selon eux. Ils ont donc créé Supe, un concentré de légumes bio, sans additifs, à diluer chez soi. Moins de transport d’eau, plus de goût : une nouvelle façon de consommer la soupe.

WADI

Wadi récupère les eaux grises provenant des douches, éviers et lavabos pour leur offrir une seconde vie. Après filtration et désinfection, cette eau est réutilisée pour les chasses d’eau et l’arrosage des jardins. Les économies réalisées sur la facture permettent de financer l’installation. Un système vertueux qui évite d’utiliser de l’eau potable… pour tirer la chasse.

FOOTING VERTICAL

On connaissait le vélo électrique ; voici l’escalade assistée. Deux champions de la discipline ont créé Footing Vertical, un dispositif qui accompagne le grimpeur dans son effort. Résultat : l’escalade devient accessible à tous, y compris aux personnes en surpoids, aux seniors ou aux personnes en situation de handicap.

HÉLIOSAND

L’humanité sait envoyer des robots sur Mars, mais peine encore à gérer ses déchets les plus polluants. Héliosand s’attaque à ce défi grâce à une technologie solaire innovante. À l’aide de gigantesques loupes solaires, l’entreprise transforme des déchets non recyclables en matériaux réutilisables. Une avancée écologique majeure qui pourrait révolutionner le traitement des déchets.