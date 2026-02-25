« Neige » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (25 février)



« Neige », c’est le titre du téléfilm rediffusé ce soir, mercredi 25 février 2026, sur France 2. Réalisée par Laurent Tuel, cette fiction a reçu le « GRAND PRIX » 2022 du Film Francophone de Télévision au Festival de Cognac 2022.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Neige » : l’histoire

En plein hiver, au cœur des Alpes, plusieurs figures locales sont retrouvées assassinées chez elles dans des circonstances d’une extrême violence. Le capitaine Thomas Delhaye est chargé de l’enquête. Pour progresser, il prend une décision hors norme : faire libérer provisoirement Juliette Hémon, incarcérée depuis des années pour un meurtre aux troublantes similitudes. Un tandem inattendu voit alors le jour pour élucider l’affaire. Mais très vite, l’enquête s’annonce plus sombre et plus complexe qu’ils ne l’imaginaient, et nul n’en sortira indemne.

Interprètes et personnages

Avec : Frédéric Diefenthal (Thomas Delhaye), Murielle Huet des Aunay (Juliette), Marie Bouvet (Eva), Etienne Diallo (Yacine), Esther Gaumont (Raphaëlle), Camille Durand (Céline), Véronique Kapoian Favel (Michèle Biessy), Louis Bernard (Hugo Czarlewski), Fanny Guidecoq (Maud), Franck Adrien (Médecin ORL), Véronique Kapoian Favel (Michèle Biessy), Karin Martin-Prevel (La juge), Marianne Pommier (La psy).



