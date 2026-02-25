Star Academy : « on doit imaginer des choses nouvelles », Rémi Faure exprime un regret



Trois semaines après la grande finale de la Star Academy, le directeur des programmes de flux du groupe TF1, Rémi Faure, dresse le bilan de la dernière saison dans une interview accordée à Pure Médias. Une édition marquée par le sacre d’Ambre et par la domination assumée des « grandes voix », qui amène le dirigeant à formuler un léger regret.











Les grandes voix à l’honneur… au détriment de la singularité ?

Cette saison, les profils les plus puissants vocalement ont été récompensés : Ambre a remporté la compétition, Léa a atteint la finale, tandis que Sarah et Victor se sont hissés jusqu’aux demi-finales. Un constat qui n’a pas échappé aux observateurs.

Interrogé sur cette tendance, Rémi Faure reconnaît une mécanique interne qui favorise naturellement les performances vocales les plus impressionnantes : « Les cours, l’exigence des professeurs, les évaluations et cette mécanique de Top 3 font la part belle aux performances vocales. »

S’il assume pleinement le choix du public, le patron des programmes de TF1 confie toutefois un regret personnel :



« Mon petit regret personnel, c’est que je pense qu’il y avait peut-être une place, un peu plus loin, pour le timbre d’une Jeanne ou la singularité d’une Mélissa. Mais comme on l’a toujours dit, le public a toujours raison. »

Une déclaration qui souligne la tension permanente entre performance technique et identité artistique, au cœur du format.

Moins d’artistes invités sur les primes : un choix stratégique

Autre évolution notable cette saison : la baisse du nombre d’artistes invités lors des primes. Un virage assumé par la chaîne. Rémi Faure explique que cette décision découle d’un constat effectué après la saison remportée par Pierre Garnier :

« À l’issue de la saison de Pierre Garnier, on a fait un constat très simple : 70 artistes étaient venus performer sur le plateau. On a rapidement compris qu’on allait se retrouver dans une impasse et qu’on allait se répéter chaque année avec les mêmes artistes et les mêmes reprises. Sous l’impulsion d’Ara Aprikian, on a réduit la dépendance du programme aux invités. »

L’objectif : recentrer davantage le programme sur les élèves et éviter une mécanique trop répétitive d’une saison à l’autre.

Des quotidiennes en fin de saison à repenser

Si le bilan global est jugé positif par la chaîne, la fin de saison a été marquée par une légère baisse d’audience des quotidiennes. Un point d’amélioration clairement identifié.

« Nous sommes très contents de cette saison. L’un des points d’amélioration serait d’aller un peu plus loin sur la singularité vocale ou la proposition artistique de certains élèves qui ont déjà une vraie vision de leur après Star Academy. »

Rémi Faure confirme également une réflexion en cours sur la mécanique des dernières semaines :

« Par ailleurs, on réfléchit déjà à renforcer les dernières quotidiennes de la saison. Parce qu’effectivement, à 3 ou 4 dans le château, on doit imaginer des choses nouvelles. C’est en réflexion. »

En filigrane, TF1 semble vouloir faire évoluer le format pour mieux valoriser les univers artistiques et renouveler la narration lorsque l’aventure touche à sa fin. Trois semaines après la finale, la chaîne affiche donc sa satisfaction tout en esquissant déjà les pistes d’évolution pour la prochaine promotion. Entre grandes voix, personnalités singulières et ajustements éditoriaux, la Star Academy poursuit sa mue saison après saison.