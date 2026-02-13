Un Si Grand Soleil Spoiler : Martin assassiné, Pablo devient suspect ! (épisode du 17 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1862 du 17 février 2026 – Les choses vont sérieusement se compliquer pour Pablo dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » Et pour cause, la police découvre que Martin est mort assassiné, certainement à cause d’une forte dose d’alcool versée dans un cappuccino et qui a provoqué l’accident de voiture !











Dans quelques jours au commissariat, Thierry convoque Pablo pour le réinterroger. C’est lui qui a amené le cappuccino à son beau-père, ça fait de lui le suspect numéro 1. Et Thierry découvre que Pablo a déjà un casier judiciaire… mais aussi qu’il est le petit fils par alliance du commissaire Becker !

Thierry et Aude interrogent Pablo au commissariat. Ils cherchent à savoir ce qui s’est passé sur l’aire d’autoroute et notamment avec le cappuccino. Pablo explique qu’il n’avait plus le gobelet sous les yeux quand il est allé s’acheter une madeleine… Quand Aude l’interroge sur la dispute et le fait qu’il ait insisté pour que sa mère reste avec lui, Pablo comprend qu’on le soupçonne. Il repart furieux du commissariat et le soir, il avoue à Hugo que même mort, son beau-père continue de lui pourrir la vie. Hugo croit en l’innocence de son fils, il sait que Pablo n’aurait jamais pu faire un truc pareil.

Pendant ce temps là, quelqu’un se fait passer pour l’homme de ménage du commissariat pour entrer…



