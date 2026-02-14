Plus Belle La Vie spoilers : Alpha Rex démasqué, Noémie libre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 16 au 20 février 2026)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 16 au 20 février 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’arrestation d’Alpha Rex. Grâce à Vadim et au piège tendu, la police découvre que c’est Eddy Duclerc, le moniteur d’auto-école. Il est placé en garde à vue et finit par avouer le meurtre de Théo Bonant.

De son côté, Noémie va finalement être libérée. Et la police va enchainer sur une nouvelle affaire, sur laquelle les détectives enquêtent également.

Gabriel retrouve Natacha, son amie de lycée. Celle-ci lui avoue qu’il l’a blessée à l’époque car elle était amoureuse de lui… Quant à Apolline, elle est troublée par Léa et s’interroge sur son orientation sexuelle…



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 février 2026

Lundi 16 février 2026 (épisode 520) : Un face-à-face soigneusement orchestré par la police se prépare. Au Mistral, chacun espère tirer profit de la nouvelle trouvaille. De son côté, Thomas tente d’en savoir plus sur la relation de Riva avec son amie de lycée.

Mardi 17 février 2026 (épisode 521) : Les policiers sont sur le pont, déterminés à faire lumière sur leur enquête. Au Mistral, Vanessa encourage Thomas à profiter de l’évènement pour faire du chiffre. Suspicieuse, Laura sent qu’Éric lui cache quelque chose.

Mercredi 18 février 2026 (épisode 522) : Les policiers se mobilisent sur une nouvelle enquête, mais ignorent qu’en parallèle, les détectives sont aussi sur l’affaire. Alors qu’une résidente à Massalia s’apprête à faire un choix décisif, certains tentent de l’en dissuader.

Jeudi 19 février 2026 (épisode 523) : La concurrence s’intensifie, les policiers et les détectives n’hésitent pas à brouiller les pistes pour prendre l’avantage. Au Mistral, une résidente a du mal à tourner la page de son ancien travail. De son côté, Apolline s’interroge sur son orientation sexuelle.

Vendredi 20 février 2026 (épisode 524) : Dans la course qui oppose policiers et détectives, Laura et Éric semblent avoir une longueur d’avance. À sa sortie de la clinique, le comportement d’un habitant intrigue son entourage. Troublée, Apolline cherche à éviter une mistralienne.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 16 au 20 février 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…