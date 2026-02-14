Victoires de la Musique : Héléna et Pierre Garnier se serrent la main en coulisses (VIDÉO)



Hier soir, en marge des Victoires de la Musique, une scène en coulisses a particulièrement fait réagir les internautes. Héléna et Pierre Garnier ont été filmés par Paris Match… en train de se serrer la main !











Un geste anodin ? Pas pour les fans. Depuis leur sortie du château de la Star Academy en 2023, le grand gagnant et la demi-finaliste sont au cœur de persistantes rumeurs de couple. Complices à l’écran, très proches en tournée, parfois surpris main dans la main, Héléna et Pierre entretiennent malgré eux le mystère. Pourtant, face caméra, les deux artistes prennent toujours soin de garder leurs distances et refusent inlassablement de confirmer leur relation amoureuse.

Une poignée de main qui fait parler

C’est donc une simple poignée de main qui a mis le feu aux réseaux sociaux. Après leurs prestations respectives sur la scène des Victoires, les deux chanteurs ont été filmés en coulisses en train d’échanger et de se serrer la main, comme deux collègues… très polis.

Une séquence rapidement partagée sur X et Instagram, où les internautes se sont amusés de cette “distance officielle” entre eux. D’autres saluent leur volonté de préserver leur vie privée, tout en reconnaissant que chaque apparition commune relance inévitablement les spéculations.



Une soirée contrastée

Sur le plan musical, la soirée a été riche en émotions. Héléna est repartie avec le trophée de la Chanson originale de l’année pour son titre “Mauvais garçon”, consacrant son ascension fulgurante depuis la Star Academy. Une récompense majeure qui confirme son installation dans le paysage musical francophone.

De son côté, Pierre Garnier, pourtant favori pour la Victoire de l’Artiste masculin, est reparti bredouille. Une déception relative pour le chanteur, qui continue néanmoins de remplir les salles et de séduire un large public.

Couple ou simple amitié ? Une chose est sûre : qu’ils se tiennent la main ou qu’ils se la serrent, Héléna et Pierre n’ont pas fini de faire parler d’eux.

VIDÉO Pierre et Héléna dans les coulisses des Victoires de la Musique