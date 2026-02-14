

Grands Reportages du 14 février 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 14 février 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Du faux dans nos assiettes, un business rentable et risqué pour le consommateur » (rediffusion)

Du vin espagnol vendu dans des bouteilles estampillées Bordeaux, des pavés de thon traités pour paraître plus rouges, des cures minceur renfermant des substances interdites, ou encore des fromages imitant d’autres appellations… Les produits alimentaires falsifiés envahissent de plus en plus nos assiettes.

Chaque année, la fraude alimentaire engendre près de 30 milliards d’euros de pertes pour le secteur. Durant plusieurs mois, nous avons suivi celles et ceux qui luttent pour distinguer l’authentique de la contrefaçon : producteurs, dirigeants d’entreprise et victimes, tous déterminés à combattre ce fléau.



