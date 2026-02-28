Plus Belle La Vie spoilers : l’enquête avance, le voleur piégé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 2 au 6 mars 2026)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 2 au 6 mars 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’avancée de l’enquête sur le vol de la statuette de Saint Joseph. Le duo de détectives découvre que le buste retrouvée dans le mur de l’église du Mistral n’est qu’une partie de la statue ! Une seconde partie existe et c’est une fois les deux parties réunies que la statue aura sa vraie valeur. Autant dire que retrouver la seconde partie permettrait de retrouver le commanditaire du vol ! Et quand Eric se confie à Ariane sur cette découverte, elle lui annonce avoir déjà vu la seconde partie, elle sait où elle se trouve !

En fin de semaine, alors que Gabriel fait une découverte bouleversante sur Natacha, un piège est tendu au voleur…

Quant à Apolline et Léa, elles sont amoureuses… La famille de Léa risque bien de voler en éclats.



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 2 au 6 mars 2026

Lundi 2 mars 2026 (épisode 530) : Pour ferrer le potentiel commanditaire, les détectives doivent employer la manière forte. De son côté, Barbara va trouver Bahram pour obtenir des réponses à ses angoisses. A la maison, les tensions entre Zoé et Djawad s’accumulent.

Mardi 3 mars 2026 (épisode 531) : Dans l’enquête, une découverte majeure sur la statue vient rebattre les cartes. En parallèle, Barbara est prête à tout pour apaiser ses tourments. Au Mistral, Mirta sollicite Thomas pour l’aider dans sa recherche.

Mercredi 4 mars 2026 (épisode 532) : De lourdes révélations unissent d’anciens opposants dans leur enquête. Luna s’inquiète pour Martin et s’en confie à Babeth. Alors que Djawad tente de se rattraper, Zoé a déjà pris les choses en main.

Jeudi 5 mars 2026 (épisode 533) : En avançant dans l’ombre, la nouvelle alliance risque d’être démasquée. A Massalia, une résidente est atteinte de la maladie d’amour. Riva, quant à lui, fait une découverte bouleversante au sujet de son amie.

Vendredi 6 mars 2026 (épisode 534) : Pour tendre un piège au voleur, une grande mascarade se prépare. A la résidence, Apolline sent que son désir commence à se réveiller. La première séance de tutorat de Louisa tourne au vinaigre.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 2 au 6 mars 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.