Les 12 coups de midi du 28 février : Cyprien face à une nouvelle étoile mystérieuse, un premier indice

Les 12 coups de midi du 28 février 2026, 162ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Après avoir décroché une 7ème étoile mystérieuse hier, Cyprien a signé une victoire à 1000 euros aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 28 février, Mathieu Kassovitz était sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte du Maître de Midi monte ainsi au total de 697 860 euros de gains et cadeaux. Il continue de se rapprocher doucement mais surement de la barre des 700 000 euros de gais.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on voit une série d’arches blanches arrondies avec de la végétation grimpante (type lierre ou vigne) et un ciel bleu très lumineux en arrière-plan. L’architecture évoque clairement un style méditerranéen. Difficile à ce stade de savoir où se situe cette photo de fond !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



