50mn Inside du 28 février 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50′ Inside du 28 février 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 28 février 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👑 A la une : L’arrestation de l’ex-prince Andrew

🎶 Le portrait : Clémentine Célarié

Avec son regard pétillant et cette touche de fantaisie qui la caractérise, Clémentine Célarié a toujours su se faire une place unique dans le cœur des Français. Une personnalité singulière et une liberté qu’elle cultive avec soin, et qu’elle insuffle également à ses personnages, à l’image de son rôle dans « Potiche », actuellement à l’affiche au Théâtre Libre à Paris.



🎬 La story – Les bronzés font du ski, le film culte de la troupe du Splendide

Retour sur un monument de la comédie française.

✨ L’actu – Holiday on Ice : le show le plus connu au monde

Comment font techniciens et artistes pour assurer ce niveau d’excellence à chaque représentation ?

🎭 En coulisses au concert des Enfoirés

Emotion, complicité, et imprévus : immersion dans les coulisses du concert évènement.

50mn Inside du 28 février 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : le Carnaval de Rio.

Embarquez pour le plus grand carnaval au monde. A Rio, 10 jours de folie entre luxe, glamour et soirées exclusives.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.