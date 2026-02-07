Plus Belle La Vie spoilers : Noémie suspectée, Eric fait une découverte, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 9 au 13 février 2026)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 9 au 13 février 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur le meurtre de Théo Bonant et les masculinistes. Si la police peine à trouver le troisième homme de l’affaire, elle va faire une découverte choc. Stanislas repère la cordelette violette avec laquelle Théo était attaché… Elle vient d’un magasin de pêche à Marseille. Le vendeur se souvient en avoir vendu la semaine précédente, à une femme rousse et jolie ! La description correspond à Noémie.

Pendant ce temps là, Vadim commence lui aussi à douter de Noémie… Devant Blanche, elle a donné des détails que personne ne connaissait et peine à le convaincre quand il lui demande comment elle savait ça.

Pendant ce temps, le chantier de l’église commence mais le père André appelle Thomas en panique. Quant à Eric, il finit par retrouver l’amie d’enfance de Jennifer et il est sous le choc car il la connait bien.



Lundi 9 février 2026 (épisode 515) : Dans leur enquête, les policiers cherchent à comprendre le lien entre les différentes agressions. Pendant ce temps, une Mistralienne fait appel à Eric et Laura pour retrouver une amie d’enfance. De leur côté, les Kepler jouent leurs dernières cartes avec Ophélie.

Mardi 10 février 2026 (épisode 516) : De retour sur la scène de crime, certaines incohérences sèment le trouble chez les policiers. Alors que le chantier de la sacristie démarre, des tensions se font déjà ressentir. À la résidence, Steve manque de délicatesse à l’égard d’un ami qui lui en veut toujours.

Mercredi 11 février 2026 (épisode 517) : Une précieuse découverte permet aux policiers de mettre la main sur un nouveau suspect. A l’agence, Eric est sous le choc quand il réalise enfin qui est l’amie d’enfance qu’il recherche. En parallèle, Steve bénéficie d’une aide inattendue dans son enquête…

Jeudi 12 février 2026 (épisode 518) : Malgré des preuves accablantes, les policiers ont toujours du mal à recoller les morceaux. Au Mistral, Thomas reçoit un appel alarmant du Père André. Lors d’une consultation, Apolline fait une découverte troublante.

Vendredi 13 février 2026 (épisode 519) : Alors que l’enquête piétine et malgré le danger, un mistralien décide de faire cavalier seul. Riva, quant à lui, piqué dans son orgueil, se met en tête de retrouver une amie de lycée. Depuis l’événement de la veille, l’église du Mistral suscite la curiosité de tous.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 9 au 13 février 2026

