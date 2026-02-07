Star Academy estimations finale : Ambre toujours favorite face à Léa avant le prime ! (SONDAGE)



C’est le grand soir pour les fans de la Star Academy ! La grande finale de la saison 2025 a lieu ce soir en direct sur TF1, et le suspense reste entier entre les deux finalistes : Ambre et Léa. À quelques heures du lancement du prime, notre sondage donne une nouvelle indication sur la tendance du public.











Depuis plusieurs jours, les votes évoluent, mais un nom revient systématiquement en tête : Ambre.

Les estimations de notre sondage ce soir avant la finale

À l’instant T, voici les résultats relevés dans notre sondage : Ambre : 58,00 %, Léa : 42,00 %.

Ambre conserve donc une avance de 16 points sur Léa à quelques heures seulement du prime. Une dynamique solide qui semble se confirmer à l’approche du verdict final.



Une finale qui peut encore tout changer

Mais rien n’est jamais joué d’avance dans une finale de la Star Academy. Les dernières prestations comptent énormément : solos marquants, duos avec des artistes invités, émotion sur le plateau… Autant de moments qui peuvent déclencher une forte mobilisation pendant l’ouverture des votes officiels.

Léa, qui a souvent su surprendre tout au long de l’aventure, pourrait encore créer la surprise si elle frappe fort ce soir.

Ambre, une favorite de longue date

Depuis plusieurs semaines, Ambre s’impose comme l’une des élèves les plus soutenues par le public. Régularité, progression, aisance sur scène… Son parcours a marqué les téléspectateurs et cela se ressent dans notre sondage, où elle reste en tête à l’approche de la finale.

⚠️ Comme toujours, il s’agit d’un sondage indicatif qui reflète la tendance de nos lecteurs. Le résultat officiel dépendra uniquement des votes du public pendant le prime en direct sur TF1.

👉 Alors, Ambre va-t-elle confirmer son statut de favorite ou Léa réussira-t-elle à renverser la tendance au tout dernier moment ? Réponse ce soir lors de la grande finale de la Star Academy 2025.

Star Academy finale : qui doit gagner ?