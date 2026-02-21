Plus Belle La Vie spoilers : un mort au Mistral, Léa prête à déraper, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 23 au 27 février 2026)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 23 au 27 février 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les soupçons sur… Vanessa Kepler ! Alors que les détectives et la police découvrent que le dernier appel d’Otero a été passé à Vanessa, Jean-Jacques est retrouvé mort au bar du Mistral !! Et Vanessa est aux côtés de son corps, alcolisée et en panique ! A-t-elle tué Jean-Jacques ou a-t-elle été piégée ?

De son côté, Apolline sait maintenant qu’elle est amoureuse de Léa. Et de son côté, Léa décide de se confier à Ulysse… Elle lui avoue avoir échangé un baiser avec une patiente et ça l’a troublée ! Elle va plus loin en lui disant qu’elle n’a pas envie d’arrêter là. Plus tard, Ulysse va découvrir qu’il s’agit d’Apolline.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 février 2026

Lundi 23 février 2026 (épisode 525) : Les détectives tentent le tout pour tout pour être les premiers à faire parler les preuves. Un mystérieux cadeau, à l’attention d’Elena et Mathis, laisse Chloé dans l’embarras. Chez les Nebout – Boher, Martin se retrouve dans une situation qu’il n’avait pas anticipée.

Mardi 24 février 2026 (épisode 526) : Alors que Morgane suit la même piste qu’Eric et Laura, Ariane prend de l’avance avec de nouveaux indices. De son côté, Apolline s’abandonne à ses sentiments. Au Mistral, Vanessa broie du noir et confie ses soucis à Thomas.

Mercredi 25 février 2026 (épisode 527) : Alors que la police tente de faire la lumière sur une nouvelle agression, les détectives se voient dépossédés de leur enquête. Au Mistral, un habitant continue d’avoir des comportements troublants. En parallèle, Boher n’apprécie pas les fréquentations de sa fille.

Jeudi 26 février 2026 (épisode 528) : Un des membres du commissariat voit son avenir menacé, craignant que l’on découvre la vérité à son sujet. Par inadvertance, Ulysse découvre l’identité de l’amante cachée. Au Mistral, Baptiste bénéficie d’une aide précieuse pour divertir les enfants.

Vendredi 27 février 2026 (épisode 529) : Au commissariat, le comportement de la suspecte intrigue les policiers. Alors que Barbara prépare avec soin l’anniversaire de Louis, ce dernier à la tête ailleurs. Au Pavillon des fleurs, Blanche reçoit un appel et se précipite annoncer la nouvelle…



VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 23 au 27 février 2026

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…