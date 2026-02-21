Danse avec les Stars : Stéphane Bern s’exprime après son élimination « J’ai vécu une aventure incroyable » (VIDÉO)



C’est Stéphane Bern qui a été éliminé de « Danse avec les Stars » hier soir à l’issue du quatrième prime de l’aventure. Après plusieurs semaines d’entrainement acharné, Stéphane et sa partenaire Calisson Goasdoué n’ont pas su convaincre le jury et les téléspectateurs, ils sont les seconds éliminés de la saison.











« Ça a été une aventure humaine, sportive, et artistique extraordinaire » a déclaré Stéphane Bern, à chaud juste après son élimination. « J’aimerai surtout remercier Calisson. Elle a été incroyable : pédagogue, merveilleuse, c’est la meilleure danseuse que je connaisse ! »

« Je la trouve formidable, je suis juste déçu pour elle parce que je voulais qu’elle aille le plus loin possible ! J’avais envie qu’elle soit fière. Bon évidemment j’ai mes incompétences, mes incapacités. (…) Je n’ai jamais été danseur, je ne le serai visiblement jamais mais c’est pas grave » a-t-il expliqué.

Et Stéphane, très apprécié par toutes les autres célébrités et toute l’équipe de « Danse avec les Stars », est très fair play : « J’ai vécu une aventure incroyable donc merci à tous de m’avoir offert cette aventure ! Et je me suis fait plein d’amis ! (…) Bonne chance à tous ! »



Une interview à découvrir en intégralité en vidéo dans « Danse avec les Stars, la suite » sur TF1+.

