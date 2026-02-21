Audiences 20 février 2026 : « Flair de famille » en tête devant « Danse avec les Stars »

Par /

Publicité

Audiences 20 février 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec une rediffusion de « Flair de famille », qui ont intéressé 2,78 million de téléspectateurs pour 16,2% de pda.


C’est devant TF1 avec le quatrième prime de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », qui a captivé 2,56 millions de téléspectateurs pour 14,6% de pda.

Audiences 20 février 2026 : « Flair de famille en tête » devant « Danse avec les Stars »
© Philippe LE ROUX – france télévisons – Mercer Productions


Publicité

Audiences 20 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a intéressé 1,85 million de téléspectateurs nostalgiques pour 10,4% de pda.

M6 est une nouvelle fois faible avec la rediffusion du film « Alad’2 », qui a rassemblé 958.000 téléspectateurs pour 5,5% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« Meurtres à Font-Romeu » : le téléfilm avec Stéphane Henon ce soir sur France 3 (21 février)
« Meurtres à Font-Romeu » : le téléfilm avec Stéphane Henon ce soir sur France 3 (21 février)
« Le dernier cercle » : nouveau numéro ce soir sur TF1 (21 février 2026)
"Le dernier cercle" : nouveau numéro ce soir sur TF1 (21 février 2026)
Blanca du 21 février 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur M6 (saison 3)
Blanca du 21 février 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur M6 (saison 3)
La meilleure boulangerie de France du 20 février : le sommaire, qui va gagner et représenter la Picardie ?
La meilleure boulangerie de France du 20 février : le sommaire, qui va gagner et représenter la Picardie ?


Publicité


Retour en haut