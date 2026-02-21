Audiences 20 février 2026 : « Flair de famille » en tête devant « Danse avec les Stars »



Audiences 20 février 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec une rediffusion de « Flair de famille », qui ont intéressé 2,78 million de téléspectateurs pour 16,2% de pda.





C’est devant TF1 avec le quatrième prime de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », qui a captivé 2,56 millions de téléspectateurs pour 14,6% de pda.







Audiences 20 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a intéressé 1,85 million de téléspectateurs nostalgiques pour 10,4% de pda.

M6 est une nouvelle fois faible avec la rediffusion du film « Alad’2 », qui a rassemblé 958.000 téléspectateurs pour 5,5% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie