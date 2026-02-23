Sur le front du 23 février 2026 : sommaire de l’inédit ce soir sur France 5



Sur le front du 23 février 2026 – Hugo Clément vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Sur le front ». Et ce soir, l’émission a pour thème « Métaux rares : les ressources cachées de la France ».





Rendez-vous dès 21h05 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Ce soir, « Sur le front » propose un numéro inédit consacré aux minerais stratégiques, ces ressources devenues essentielles à la transition énergétique et au numérique. Alors que la France relance discrètement l’exploration de son sous-sol, le pays pourrait bien regorger de lithium et d’autres métaux rares. Hugo Clément part à la découverte de ces trésors cachés, aussi bien dans les profondeurs de la terre… que dans nos vieux ordinateurs.

Car aussi étonnant que cela puisse paraître, nous ne savons toujours pas précisément quels métaux se trouvent dans le sous-sol de la métropole. À pied dans les ruisseaux ou en hélicoptère, les chercheurs du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ont lancé un vaste inventaire officiel. Des forages exploratoires ont déjà débuté, notamment dans le Limousin et en Alsace, où les sondages se multiplient, suscitant parfois l’inquiétude des riverains.



Dans l’Allier, un site pourrait changer la donne : l’un des cinq plus grands gisements mondiaux de lithium en roche dure y a été identifié, sur une ancienne carrière de kaolin. Les forages en cours laissent entrevoir un potentiel colossal, capable d’alimenter la France en lithium pour les cinquante prochaines années.

Mais l’enquête ne s’arrête pas aux sous-sols. Elle révèle aussi le destin stupéfiant de nos déchets électroniques. Des ordinateurs de collégiens des Bouches-du-Rhône, censés être recyclés en Europe, ont été retrouvés au Ghana, en totale illégalité. Au port du Havre, les douanes ont même procédé à une saisie exceptionnelle de 12 tonnes de téléphones, écrans et ordinateurs usagés qui devaient être expédiés vers le Mali.

Le reportage s’intéresse également à la flambée du prix de l’étain, dont la valeur a triplé depuis fin 2022, poussant certains collectionneurs à revendre leurs plats anciens pour qu’ils soient refondus et utilisés dans l’industrie électronique. Et il met en lumière une découverte prometteuse : nos vieilles ampoules basse consommation contiennent des terres rares que l’on pourrait récupérer grâce à un nouveau procédé mis au point par une chercheuse française — une piste concrète pour réduire notre dépendance à la Chine.

Un numéro édifiant qui interroge notre souveraineté minérale et le véritable coût caché de nos technologies.

« Métaux rares : les ressources cachées de la France », c’est ce soir dans « Sur le front » dès 21h sur France 5.