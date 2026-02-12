Ici Tout Commence spoiler : Marc sous le choc face à Dominique qui... (vidéo épisode du 18 février)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que le chef Dominique Montigny-Ferrand ne porte pas son ex gendre dans son coeur dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Depuis son arrivée et alors même qu’il loge chez Marc Leroy, Dominique ne peut pas s’empêcher de se montrer très désagréable avec lui… Et dans quelques jours, ça va monter en puissance !











Dans les cuisines de l’institut, Marc interrompt la masterclass du chef Montigny-Ferrand afin d’annoncer une grande nouvelle à Jim. Ils doivent être interviewés avec Rose le lendemain pour un grand magazine au sujet de la sortie de leur livre de recettes ! Jim est surexcité mais il faudrait manquer une demie journée de masterclass et Dominique refuse catégoriquement !

Marc est sous le choc mais ne préfère ne pas aller au clash avec celui qui a été son beau-père… Il assure à Jim qu’il va trouver une solution…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1374 du 17 février 2026 : Dominique odieux avec Marc

