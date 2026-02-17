Quotidien du 17 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Quotidien du 17 février 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

TMC


Quotidien : les invités du 17 février 2026

📰 Olivier Pérou — Journaliste politique au Monde, en charge de la gauche

🎤 Damien Sargue et Cécilia Cara — « Roméo & Juliette » à partir du 3 décembre 2027


Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 17 février 2026 à 19h25 sur TMC.

