Demain Nous Appartient spoiler : Fred réapparait, où était-il ? Réponse ! (vidéo épisode du 20 février)

Demain nous appartient spoiler – On peut dire qu’on ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que tout le monde pensait que Fred avait été enlevé et qu’il était en danger, il va réapparaitre comme une fleur !











Fred prétexte s’être isolé dans une garçonnière pour se mettre en quarantaine et se soigner. Il explique à Victoire avoir regardé des séries mais il avait une forte fièvre et ne faisait que dormir…

Et cerise sur le gâteau alors que Victoire s’est fait un sang d’encre, il est jaloux qu’elle soit si proche de Georges ! Victoire assure que ses ex, Georges et Samuel sont ses amis… Mais Fred semble contrarié et file travailler en oubliant de l’embrasser…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2144 du 19 février 2026 : le retour de Fred

