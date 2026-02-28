Rugby Top 14 : suivre le match Castres / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Castres / La Rochelle en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 28 février 2026 sur Canal+ ! Suite de la 18ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Castres affronte le Stade Rochelais.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Publicité





Ce samedi soir au Stade Pierre-Fabre, Castres accueille La Rochelle pour un match clé de la 18ᵉ journée du Top 14, diffusé en prime time sur Canal+. Castres, actuellement 9ᵉ du classement après une saison en dents de scie, veut profiter de l’avantage de jouer à domicile et des célébrations de son 120ᵉ anniversaire pour se relancer et grappiller des points précieux vers la zone de barrages. La Rochelle, 10ᵉ, reste dans une dynamique difficile avec plusieurs défaites récentes en championnat.

Les Tarnais ont montré de belles choses à la maison cette saison et ont même surpris les Rochelais lors de leur confrontation à l’aller, ce qui pourrait peser psychologiquement dans cette rencontre. Du côté de La Rochelle, le retour attendu du troisième ligne Matthias Haddad-Victor après une longue absence peut donner un nouvel élan au groupe, mais l’infirmerie reste chargée pour les Maritimes. Au final, les deux équipes chercheront impérativement la victoire pour relancer leur saison dans le championnat le plus relevé de France.



Publicité





Castres / La Rochelle la composition des équipes

Le XV de départ de Castres Olympique : 15. Chabouni ; 14. Ambadiang, 13. Karawalevu, 12. Botitu, 11. Baget ; 10. Popelin, 9. Arata ; 7. Delaporte (cap.), 8. Papali’i, 6. Cope ; 5. Staniforth, 4. Ducat ; 3. Azar, 2. Durand, 1. Walcker.

Les remplaçants : 16. Colonna, 17. Guérois, 18. Maravat, 19. Babillot, 20. Tukino, 21. Fernandez, 22. Palis, 23. Chilachava.

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Pacome, 14. Nowell, 13. Niniashvili, 12. Séguret, 11. Leyds, 10. Hastoy ou West, 9. Le Garrec ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Haddad-Victor ; 5. Pa. Boudehent, 4. Kante Samba ; 3. Kuntelia, 2. Bourgarit, 1. Kaddouri.

Les remplaçants : 16. Sutidze, 17. Sclavi, 18. Huchet, 19. Fraindt, 20. Andjisseramatchi, 21. Berjon, 22. West ou Seuteni, 23. Sorin.

Castres / La Rochelle en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Castres / La Rochelle, 18ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.