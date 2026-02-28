Ligue 1 : Le Havre / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 28 février 2026 – Le Havre / PSG en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite de la 24ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui se déplace au Havre.





Un match à suivre ce dimanche soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







Ce samedi soir au Stade Océane, Le Havre AC accueille le Paris Saint-Germain pour le compte de la 24ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s. Les Havrais, actuellement 13ᵉ du classement, veulent conforter leur place hors de la zone rouge face au leader parisien, qui vient de reprendre la tête du championnat après sa victoire 3-0 contre Metz le week-end dernier.

Le PSG, malgré quelques absences (Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz et João Neves sont incertains ou forfaits), est évidemment favori grâce à sa puissance offensive et sa dynamique de tête de Ligue 1.



Le Havre / PSG – Composition des équipes

🔵 Le Havre (composition probable) : Diaw – Pembélé, Zagadou, Lloris, Zouaoui – Ndiaye, Gourna-Douath, Ebonog – Boufal, Soumaré, Quetant

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Vitinha, Zaïre-Emery, Dro – Lee, Ramos, Barcola

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Le Havre / PSG ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Le Havre / PSG, 24ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.