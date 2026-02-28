Un Si Grand Soleil Spoilers : Pablo fait éclater la vérité, Yann fait un choix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 2 au 6 mars 2026)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 2 au 6 mars 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la révélation de la vérité sur le meurtre de Martin. Janson et Xavier donnent rendez-vous à Caroline et Pablo… Ils leur mentent et inventent une histoire d’espionnage industriel de Martin pour qu’ils retrouvent la fameuse clé usb. Pablo la retrouve cachée sous son lit et il comprend tout en voyant le tatouage de méduse de Xavier ! Il se souvient l’avoir vu sur l’aire d’autoroute, près de la machine à café, et comprend que c’est lui qui s’en est pris à son beau-père. Pablo dit tout à la police et Becker monte une opération. Janson et Xavier sont arrêté, Pablo est innoncenté.

A la ferme, rien ne va plus entre Elodie et Pauline alors que celle-ci a choisi de protéger Léo au détriment de Ludo et de l’exploitation. Flore annonce qu’elle a peut être une solution pour sauver l’exploitation !



De son côté, Yann annonce à Lucie que c’est terminé : ils vont arrêter de se voir. Lucie est effondrée, elle peine à encaisser. De son côté, Johanna ne se doute de rien et avec Yann, ils font la demande d’agrément pour l’adoption…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 2 au 6 mars 2026

Lundi 2 mars 2026 (épisode 1869) : Tandis que Pablo devient la cible de la presse à scandales, les ennuis de l’exploitation pourraient bien mettre la coloc en péril.

Mardi 3 mars 2026 (épisodes 1870) : Caroline et Pablo découvrent que Martin avait un secret. Quant à Yann, l’heure est venue pour lui de prendre une décision.

Mercredi 4 mars 2026 (épisode 1871) : Alors Johanna réalise qu’elle est à un tournant de sa vie, les rêves étranges de Pablo finissent par prendre tout leur sens.

Jeudi 5 mars 2026 (épisode 1872) : Face à la crise à la ferme, Flore a peut-être une solution. De son côté, Sabine comprend qu’elle aura du mal à se débarrasser de Caroline.

Vendredi 6 mars 2026 exceptionnellement à 20h30 (épisode 1873) : Alors que le nouveau projet de Flore fait jaser, Elodie trouve du soutien auprès d’Elise.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 2 au 6 mars 2026

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.