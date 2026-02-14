Rugby Top 14 : suivre le match Toulon / Clermont en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulon / Clermont en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 14 février 2026 sur Canal+ ! Suite de la 17ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le RC Toulon affronte l’ASM Clermont.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Toulon affronte Clermont ce samedi soir au Stade Mayol pour la 17ᵉ journée du championnat de France de rugby à XV, le Top 14. Cette rencontre met aux prises deux équipes bien placées en milieu de classement, Toulon, sixième, et Clermont, huitième, dans un duel capital pour les ambitions européennes de chacune.

Sur le terrain, Toulon, fort de performances solides à domicile cette saison, devra composer sans plusieurs internationaux actuellement au Tournoi des 6 Nations et avec le forfait du troisième-ligne Esteban Abadie, tandis que Clermont vise à grappiller des points précieux à l’extérieur pour remonter au classement.



Toulon / Clermont la composition des équipes

Le XV de départ du RCT : 15. Jaminet ; 14. Tuicuvu, 13. Sinzelle, 12. Cowie, 11.Villière ; 10. Albornoz, 9. Ferté ; 7. Coulon ou Abadie, 8. Mercer, 6. Ludlam ; 5.Alainu’uese, 4. Ribbans (cap.) ; 3. Gigashvili, 2. Baubigny, 1.Priso.

Les remplaçants : 16. Lucchesi, 17. Ametlla, 18. Mezou, 19. Ju. Kpoku, 20. Le Bail, 21. Nonu, 22. Garcia ou Domon, 23. Sinckler.

Le XV de départ de l’ASM Clermont : 15. Newsome ou Hamdaoui ; 14. Delguy ; 13. Loaloa, 12. Simone ; 11. Jurand ou Fall ; 10. Plummer ; 9. Jauneau (cap.) ou Zamora ; 7. Dessaigne ou Ratuva, 8. Tolofua, 6. Hemery ; 5.Ceyte, 4. Simmons ; 3. Ojovan, 2. Massa, 1. Akhaladze.

Les remplaçants : 16. Fourcade, 17. Lotrian, 18. Ratuva ou Dessaigne, 20. Tixeront, 21. Muarua, 22. Bézy ou Jauneau, 23. Hamdaoui ou Newsome, 23. Dzmanashvili.

Toulon / Clermont en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulon / Clermont, 17ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.