Ligue 1 : Paris FC / Lens en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue 1 14 février 2026 – Paris FC / Lens en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à Marseille. Suite de la 22ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 pour le RC Lens qui se déplace au Paris FC.





Un match à suivre ce samedi soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







Le Paris FC reçoit le RC Lens ce samedi soir au Stade Jean-Bouin pour le compte de la 22ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s 2025-2026. Le Paris FC, actuellement 15ᵉ du classement, cherche à renouer avec la victoire après plusieurs matchs nuls récemment, tandis que Lens, 2ᵉ du championnat, vise à reprendre la première place en cas de victoire ce soir.



Sur le papier, les Sang et Or partent favoris en raison de leur position au classement et de leur forme du moment, tandis que Paris FC, qui a récemment obtenu des résultats encourageants espère créer la surprise à domicile dans cette confrontation importante pour ses ambitions de maintien.

Paris FC / Lens – Composition des équipes

🔵 Paris FC (composition officielle) : Trapp – Koleosho, Coppola, Kolodziejczak, Otavio, Sangui – Kebbal, Matondo, M. Lopez, Munetsi – Immobile

🔵 Lens (composition officielle) : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Thomasson, Sangaré, Udol – Thauvin, Saïd – Édouard

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Paris FC / Lens ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 21h05.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Paris FC / Lens, 22ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi à 21h05.