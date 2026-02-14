Un Si Grand Soleil Spoilers : Pablo en plein cauchemar, Yann face à Johanna, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 16 au 20 février 2026)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 16 au 20 février 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur le meurtre de Martin. Celui-ci n’est pas mort d’un simple accident, il avait un fort taux d’alcoolémie alors qu’il ne buvait jamais. Il a été assassiné, certainement via le cappuccino que Pablo lui a ramené. Ce dernier est soupçonné par la police et il fait d’étranges cauchemars avec des méduses… Il se réveille à chaque fois mal.

De son côté, Yann a passé le week-end en amoureux avec Lucie et il lui a même offert un bracelet. Lucie lui a fait une déclaration d’amour et lui a dit avoir envie de fonder une famille avec lui ! A son retour, Johanna découvre le frigo vide et se demande s’il était ailleurs durant week-end… Yann continue de mentir mais Johanna sent bien que quelque chose cloche. Elle le confronte : est-ce qu’il lui en veut de ne pas vouloir d’enfant ? Yann avoue que ça le rend triste.



A la ferme, Pauline se réjouit d’avoir signé le divorce avec Léo et de son association avec Elodie. Elles se lancent dans le safran ! Mais Léo n’a pas tourné la page…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 16 au 20 février 2026

ATTENTION, France 3 bouleverse la diffusion de votre série pour cause de Jeux Olympiques. Retrouvez tous les épisodes de la semaine mardi soir. Notez qu’ils sont déjà disponibles sur france.tv

Mardi 17 février 2026 à 21h10 (épisodes 1859 à 1863) : La mort inexpliquée de Martin (le beau-père de Pablo) va bouleverser le quotidien de Sabine et Hugo. Caroline doit rester sur Montpellier, ils vont l’héberger le temps de l’enquête à la demande de Pablo. Thierry découvre que Martin était ivre alors qu’il ne buvait jamais. L’homicide se précise. Pablo rêve de méduses… Très vite les soupçons se portent sur lui mais Hugo va réagir pour aider son fils.

Yann se retrouve coincé dans sa relation avec Lucie qui veut construire quelque chose avec lui tandis qu’il a du mal à cacher son malaise face à Johanna qui envisage d’avoir un enfant avec lui. Lucie est-elle prête à se séparer de Yann ?

Pauline et Léo signent leur divorce. Léo reste amer et révèle à Pauline qu’il sait qu’elle s’est associée avec la ferme d’Elodie et Ludo. Pauline et Elodie se projettent : elles ont bientôt terminé leur 1ère récolte de safran qu’elles pourront vendre à bon prix. Un événement va perturber la soirée à la coloc où l’on fête la récolte.

De son côté, Charlotte se prépare à partir démarrer une nouvelle vie à Toulouse…

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 16 au 20 février 2026

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.