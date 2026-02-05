Rugby Tournoi des Six Nations : suivre France / Irlande en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby – Tournoi des Six Nations suivre France / Irlande en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce jeudi soir sur France 2 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. L'équipe de France débute le Tournoi des Six Nations aujourd'hui face à l'Irlande.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 20h40 ce jeudi 5 février 2026. Coup d’envoi à 21h10.







Ce jeudi, le XV de France ouvre son Tournoi des Six Nations 2026 face à l’Irlande au Stade de France à Paris. Cette affiche de prestige entre deux des meilleures équipes européennes est l’un des chocs les plus attendus du calendrier, réunissant le champion en titre tricolore et un XV du Trèfle ambitieux malgré plusieurs absences.

Pour les Bleus, ce match d’ouverture est une étape clé pour défendre leur titre et lancer idéalement leur campagne, tandis que l’Irlande cherchera à imposer son jeu structuré et à surprendre à l’extérieur. L’ambiance au Stade de France promet d’être intense, avec un trophée spécial remis à l’équipe victorieuse pour célébrer la rivalité et l’amitié entre les deux nations.



La composition du 15 de France

15. Thomas Ramos ; 14. Théo Attissogbe, 13. Nicolas Depoortere, 12. Yoram Moefana, 11. Louis Bielle-Biarrey ; 10. Matthieu Jalibert, 9. Antoine Dupont (cap.) ; 7. Oscar Jegou , 8. Anthony Jelonch, 6. François Cros ; 5. Mickaël Guillard, 4. Charles Ollivon ; 3. Dorian Aldegheri, 2. Julien Marchand, 1. Jean-Baptiste-Gros.

Remplaçants : 16. Peato Mauvaka, 17. Rodrigue Neti, 18. Régis Montagne, 19. Hugo Auradou, 20. Emmanuel Meafou, 21. Lenni Nouchi, 22. Baptiste Serin, 23. Kalvin Gourgues.

France / Irlande en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 20h40. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

France / Irlande, un match de rugby évènement à suivre dès 21h sur France 2.