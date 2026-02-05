Un Si Grand Soleil du 6 février : Charlotte culpabilise, Janet confronte Laurine (résumé épisode 1853 en avance)



Un si grand soleil du 6 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1853 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 6 février 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Marie-Sophie annonce à Soan qu’ils ont rendez-vous lundi avec Johanna en présence de Charlotte. Ils s’en veulent de ne pas avoir vu qu’elle était sous emprise d’un mec. Ils n’ont pas senti qu’elle n’allait pas bien. Charlotte les rejoint, Soan lui rappelle son rendez-vous chez la psy.

Clément est avec Alain, il s’en veut d’avoir conseillé à Jérémy de faire son stage dans le service de Janet. Alain lui assure que ce n’est pas de sa faute et il pense que c’est pas une si mauvaise chose pour Janet cette démission. Elle va retrouver les patients et ça va lui faire du bien. Clément espère que ça sera le cas.



A l’hôpital, l’employé du service informatique tousse jusqu’à s’étouffer ! Pendant ce temps là, Janet confronte Laurine. Elle lui reproche d’avoir séduit Jérémy pour le piéger et la faire accuser de favoritisme. Laurine nie, Janet lui dit qu’elle fait honte à ce métier. Janet lui dit qu’elle pourrait presque la remercier, grâce à elle, elle va retrouver le coeur de son métier : ses patients. Mais elle la met en garde : qu’elle ne s’avise plus jamais de se mettre en travers de sa route sinon elle le regrettera ! Laurine sourit et dit qu’elle va faire comme si cette discussion n’avait jamais existé.

Becker est avec Manu, il lui dit que Charlotte a reconnu avoir menti. Elle était sous l’emprise de Sacha Kazan. Il dit que la juge et lui vont fermer les yeux sur sa petite enquête clandestine. Becker lui dit qu’il est désolé qu’il ait du vivre tout ça. Manu pleure. Il dit à Clément qu’il aurait fait comme lui, il ne lui en veut pas. Et il veut reprendre le travail. Becker le réintègre dès maintenant. Manu retrouve Alex, qui lui souhaite un bon retour.

Au lycée, tout le monde parle du mensonge de Charlotte. Noura est sous le choc, les autres aussi. Salomé dit que Charlotte va mal, Pablo dit qu’il va falloir être là pour elle.

L’employé informatique vient parler à Alain : il n’a plus de médecin car il a pris sa retraite. Alain propose de l’ausculter en fin de matinée.

Charlotte est avec la psy, elle lui dit qu’elle se dégoûte même après avoir parlé à la police. Lucie lui assure qu’elle ne la juge pas, elle veut juste l’aider à mettre les mots. Charlotte s’en veut d’avoir cédé aux demandes de Sacha. Lucie lui dit que maintenant elle va devoir comprendre comment elle en est arrivée là pour ne pas que ça se reproduise. Elle lui dit qu’elle est une victime. Elle l’interroge ensuite sur sa description très précise de l’agression la première fois, Charlotte est bouleversée et avoue que Sacha l’a violée.

Chez L Cosmétiques, Boris annonce à Bilal et Bertier que le projet de sa soeur est relancé. Ils vont avoir beaucoup de travail ! Bilal est surpris mais se réjouit.

Alain ausculte l’employé du service informatique. Il lui dit qu’il souffre d’une maladie respiratoire appelée BPCO : une bronchopneumopathie chronique obstructive. Il est au stade 1, il va pouvoir être accompagné mais on n’en guérit pas. Avec ses recommandations, ça va se stabiliser. Il doit adopter une alimentation saine et faire du sport. Et il devra consulter régulièrement.

En salle des profs, Soan vient dire à Eve que Marie-Sophie et lui sont mal. Il est désolé. Eve dit qu’elle comprend et s’éclipse. Sabine interroge Soan, qui confirme un gros malaise.

Laurine fait une séance dee yoga alors que sa mère s’énerve au téléphone. Elle lui parle de l’immeuble qu’elle peine à acheter pour sa résidence senior. Laurine lui conseille de se mettre au yoga et lui parle de Janet qui est venue la voir. Elle assure qu’elle s’en fiche, elle ne peut plus rien contre elle.

Soan est avec Charlotte à la sortie du commissariat. Elle veut rentrer. Elle aperçoit Manu et va lui demander pardon. Elle est désolée de ce qu’elle lui a fait vivre. Manu dit qu’il la comprend.

Janet est furieuse, elle parle de Laurine à Becker. Elle avait envie de la gifler, Becker lui déconseille. Il lui dit qu’elle pourrait porter plainte mais Janet pense que ça sera parole contre parole. Elle dit qu’elle ne la ratera pas à la moindre erreur…

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.