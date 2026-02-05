Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Chambéry après le passage du chef ? (5 février 2026)



Cauchemar en cuisine, restaurant Café Chabert à Chambéry le 5 février 2026 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Christine dans un restaurant à Chambéry, en Savoie.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







Philippe Etchebest est intervenu au Café Chabert au tout début de l’année 2024. À ce moment-là, Christine était à bout de forces, proche de l’épuisement professionnel, et faisait tourner le restaurant toute seule dans un contexte plus que préoccupant.

Heureusement, le passage du chef a changé la donne. Aujourd’hui, l’établissement a retrouvé une nouvelle dynamique et séduit de nouveau sa clientèle. Les avis saluent notamment une cuisine axée sur des produits frais et du terroir, et un client n’hésite pas à parler d’une « pépite cachée au fond d’une petite ruelle ».



Porté par un bouche-à-oreille très favorable, le Café Chabert semble enfin avoir renoué avec le succès.

Et si vous avez manqué l’émission d’hier soir, le replay sera très vite disponible sur 6Play.