Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Chambéry après le passage du chef ? (5 février 2026)

Par /

Publicité

Cauchemar en cuisine, restaurant Café Chabert à Chambéry le 5 février 2026 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Christine dans un restaurant à Chambéry, en Savoie.


Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !

Cauchemar en cuisine : qu'est devenu le restaurant à Chambéry après le passage du chef ? (5 février 2026)
© PIERRE OLIVIER/M6


Publicité

Philippe Etchebest est intervenu au Café Chabert au tout début de l’année 2024. À ce moment-là, Christine était à bout de forces, proche de l’épuisement professionnel, et faisait tourner le restaurant toute seule dans un contexte plus que préoccupant.

Heureusement, le passage du chef a changé la donne. Aujourd’hui, l’établissement a retrouvé une nouvelle dynamique et séduit de nouveau sa clientèle. Les avis saluent notamment une cuisine axée sur des produits frais et du terroir, et un client n’hésite pas à parler d’une « pépite cachée au fond d’une petite ruelle ».


Publicité

Porté par un bouche-à-oreille très favorable, le Café Chabert semble enfin avoir renoué avec le succès.

Et si vous avez manqué l’émission d’hier soir, le replay sera très vite disponible sur 6Play.

A LIRE AUSSI
La meilleure boulangerie de France du 5 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
La meilleure boulangerie de France du 5 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
Audiences 4 février 2026 : « Anaon » en tête devant « Elsbeth »
Audiences 4 février 2026 : « Anaon » en tête devant « Elsbeth »
Cauchemar en cuisine du 5 février 2026 : direction Chambéry ce soir sur M6
Cauchemar en cuisine du 5 février 2026 : direction Chambéry ce soir sur M6
La meilleure boulangerie de France du 4 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
La meilleure boulangerie de France du 4 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?


Publicité


Retour en haut