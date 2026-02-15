Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Pays de Galles / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Pays de Galles / France en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce dimanche après-midi sur TF1 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Le XV de France affronte le Pays de Galles.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 15h20 ce dimanche 15 février 2026. Coup d’envoi à 16h.







Le XV de France se déplace à Cardiff pour affronter le Pays de Galles ce dimanche au Principality Stadium. Cette rencontre de la 2ᵉ journée du Tournoi des Six Nations oppose le champion en titre tricolore, auteur d’un large succès d’ouverture face à l’Irlande, à une équipe galloise en difficulté cette saison, qui espère rebondir après une lourde défaite lors de la 1ʳᵉ journée.

Les Bleus, très solides offensivement, visent à confirmer leur bon départ dans la compétition et à rester en lice pour un Grand Chelem, tandis que le Pays de Galles cherche un résultat devant son public pour relancer sa campagne.



La composition du 15 de France

15. Senga Kouo (Vannes) ; 14. Cazemajou (Agen), 13. Frier (Clermont), 12. Drault (Bordeaux-Bègles), 11. Rates (Montpellier) ; 10. L. Keletaona (Brive), 9. Latrasse (Racing 92) ; 7. Bonnard Martin (Toulouse), 8. T. Keletaona (Brive), 6. Marzullo (cap., Toulouse) ; 5. Michaux (Clermont), 4. Veschambre (Clermont) ; 3. Pargade (Bordeaux-Bègles), 2. Gil (Toulon), 1. Frisach (Clermont).

Remplaçants : 16. Garault (La Rochelle), 17. Couturier (Bayonne), 18. Turpin (Mont-de-Marsan), 19. Portat (Toulouse), 20. Couty (Aurillac), 21. Dupuy (Castres), 22. Krechtmann (Perpignan), 23. Rasal (Bayonne).

Pays de Galles / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Pays de Galles / France , un match de rugby évènement à suivre sur TF1.