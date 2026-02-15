Un dimanche à la campagne du 15 février : l’émission encore déprogrammée, Frédéric Lopez bientôt de retour

Les fidèles de « Un dimanche à la campagne » devront une nouvelle fois patienter. L’émission présentée par Frédéric Lopez reste en effet déprogrammée ce dimanche, tout comme le précédent, afin de laisser place à la couverture spéciale des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 sur France 2.


Depuis le début de la compétition, la chaîne publique consacre ses après-midis dominicaux aux épreuves olympiques et aux directs sportifs, repoussant temporairement le rendez-vous convivial de la campagne.

Un retour en inédit le 1er mars avec trois invités

Bonne nouvelle toutefois pour les téléspectateurs : l’émission fera son grand retour le dimanche 1er mars avec un numéro inédit.

Pour cette reprise, Frédéric Lopez accueillera : l’humoriste et comédien Booder, la chanteuse Tina Arena, et le chroniqueur culinaire Laurent Mariotte.


Comme à son habitude, l’émission promet confidences, souvenirs de carrière et moments hors du temps dans la maison de campagne devenue l’un des rendez-vous feel-good du week-end.

Rendez-vous donc dans deux semaines pour retrouver discussions intimistes, balades et émotions… après la parenthèse olympique.

