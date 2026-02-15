

66 minutes du 15 février 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 15 février 2026, sommaire

🔸 Enfants interdits, vacances tranquilles ?

Avec sa nouvelle classe Affaires “Optimum”, la SNCF promet des trajets d’un calme absolu en semaine grâce à des wagons sans enfants. Une annonce qui suscite déjà de vives réactions. Pourtant, le concept n’a rien de nouveau. Né en Corée du Sud dans les années 2010, le “adult only” s’est progressivement répandu dans le tourisme international. Hôtels, clubs de vacances ou restaurants : en France aussi, certains établissements créent désormais des espaces réservés aux adultes pour attirer une clientèle prête à payer davantage pour le silence et la sérénité. Un secteur en pleine expansion, porté par la recherche d’expériences haut de gamme. Mais ces pratiques sont-elles toujours légales ? Peut-on refuser des familles ? Derrière la promesse de tranquillité émergent de nombreuses interrogations juridiques et sociétales.

🔸 Jambon beurre, l’éternel numéro un

C’est le sandwich incontournable : plus d’un milliard de jambon-beurre sont dégustés chaque année en France. Une recette simple en apparence… mais reposant sur un véritable savoir-faire. Qualité du pain, choix du beurre, découpe du jambon : tout compte. Des concours lui sont même dédiés et certains artisans en ont fait leur signature. De Paris à New York, le jambon-beurre existe désormais en version premium, parfois vendu très cher.

Comment ce classique du quotidien est-il devenu un produit vedette ? Enquête sur les secrets du sandwich préféré des Français… et peut-être bientôt du monde.



🔸 Faux papiers, vrais mineurs

Acheter de l’alcool ou entrer en discothèque reste interdit aux mineurs. Pourtant, de plus en plus d’adolescents contournent la loi grâce à de faux documents d’identité. Quelques clics, un paiement en ligne et la promesse d’une carte “ultra réaliste” livrée discrètement : un commerce clandestin florissant, alimenté par l’impulsivité des jeunes et la difficulté des autorités à remonter jusqu’aux vendeurs. Mais les risques sont lourds. Posséder ou utiliser un faux document officiel constitue un délit sévèrement puni : amendes, casier judiciaire voire prison. Qui produit ces faux papiers ? Et pourquoi les contrôles peinent-ils à stopper ce trafic ?

🔸 Maroc : le soleil en camping-car

Chaque année, plus de 40 000 Français fuient le froid pour passer plusieurs mois à Agadir, au Maroc. Cette migration saisonnière transforme la station balnéaire en véritable petit village tricolore. Tous viennent profiter d’un climat doux et d’un coût de la vie bien inférieur à celui de la France : loyers, restaurants et loisirs y sont plus accessibles, redonnant du pouvoir d’achat. Retraités et télétravailleurs sont particulièrement séduits. Beaucoup parcourent la route en camping-car pour hiverner au chaud, et sur les parkings comme dans certains quartiers prisés, une communauté française s’organise peu à peu.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 sujet non communiqué