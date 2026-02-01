Star Academy finale : Ambre ou Léa, qui doit gagner ? (SONDAGE)



Après une seconde demi-finale riche en émotion dans la Star Academy 2025 et l’élimination de Victor, place à la semaine de la grande finale pour Ambre et Léa.





A l’issue du prime de samedi prochain, l’une des deux finalistes sera sacrée grande gagnante de la saison !







Les votes pour cette finale sont déjà ouverts et c'est à vous, téléspectateurs, de les départager. Qui de Ebony ou de Marine mérite le plus de remporter l'aventure ? A vous de décider et de voter !

Star Academy finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ?

Ambre Léa Résultats Vote

