« Skyscraper » : le film avec Dwayne Johnson ce soir sur TF1 (15 février 2026)

Par /

« Skyscraper », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Un film réalisé par Rawson Marshall Thurber avec Dwayne Johnson et Neve Campbell dans les rôles principaux.


A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming gratuit et légal via le site et/ou l’application TF1+.

Capture TF1


« Skyscraper » : l’histoire

Responsable de la sécurité d’un gratte-ciel ultra-moderne, Will Sawyer voit sa vie basculer lorsqu’un incendie ravage l’immeuble et piège sa femme et ses enfants à l’intérieur, à Hong Kong. Contraint de s’y infiltrer pour les sauver, il doit également faire face à de lourdes accusations : soupçonné d’être à l’origine du sinistre déclenché au 96e étage, il entame une course contre la montre pour retrouver les véritables coupables et rétablir la vérité.

Le casting

Avec : Dwayne Johnson (Will Sawyer), Neve Campbell (Sarah Sawyer), Chin Han (Zhao Long Ji), Roland Møller (Kores Botha)


VIDÉO « Skyscraper » : la bande-annonce

