Sept à huit du 15 février 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Sept à huit du 15 février 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous exceptionnellement à 18h30 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





Sept à huit du 15 février 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 »

🔵 André Dussollier dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Chaleureux, raffiné et toujours d’une grande courtoisie, André Dussollier incarne ce charme intemporel qui traverse les générations. Souvent décrit comme un homme qui plaît aux femmes, il préfère, pour sa part, se qualifier de « sentimental ». Il célébrera ses 80 ans mardi prochain. Ce dimanche soir, partons à la découverte de l’un des comédiens les plus discrets du paysage français, actuellement à l’affiche de « Chers parents », réalisé par Emmanuel Patron et attendu en salles le 25 février.



André Dussollier, à l’affiche de « Chers parents » d’Emmanuel Patron, en salle le 25 février, est "Le Portrait de la Semaine" d'@audrey_crespo, dimanche à 19h30 sur @TF1, et en replay sur @tf1plus. pic.twitter.com/cH6Vp2Tjv0 — Sept à Huit (@7a8) February 14, 2026

