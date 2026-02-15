« Déluge mortel » du 15 février 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3



« Déluge mortel » au programme TV du dimanche 15 février 2026 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la nouvelle série inédite « Déluge mortel ».





A voir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Votre épisode du 15 février 2026

Épisode 4 – En eaux profondes

Jo cherche à comprendre ce qui a pu pousser Chris Robinson à envisager le suicide. De leur côté, Molly et Finn poursuivent leurs investigations sur les accords passés entre Jack Radcliffe et Sarah Mackie. Tasha, quant à elle, découvre que son frère Daniel avait dissimulé certains éléments à Lee.

Épisode 5 – Avant la tempête

Jo hésite à révéler la fraude à l’assurance orchestrée par Lee pour le compte de Jack. Mais cette préoccupation est vite éclipsée lorsqu’elle apprend que Molly a été percutée par un conducteur qui a pris la fuite. Aidée par Pat, elle tente d’assembler les pièces du puzzle, même si son mari ne semble peut-être pas aussi sincère qu’il l’affirme. Accablé par les dettes, Jack Radcliffe cherche à gagner du répit et sollicite le soutien de Sarah Mackie, davantage absorbée par sa campagne électorale. Tasha informe Jo qu’elle a retrouvé l’adresse de l’énigmatique William Caine ; toutes deux décident de s’y rendre, sans se douter des révélations qui les attendent. Pendant ce temps, Waterside se prépare à affronter une nouvelle montée des eaux.



Épisode 6 – Sortir du rang

Tandis que Waterside anticipe de nouvelles inondations, Jo met enfin au jour la vérité. Les faux-semblants s’effondrent et chacun tente de préserver ce qui peut encore l’être.

« Déluge Mortel » – rappel du synopsis

Une pluie diluvienne qualifiée d’« apocalyptique » s’abat sur une petite ville du sud du Yorkshire, causant d’importants dégâts matériels et plusieurs victimes.

Dans le sous-sol inondé d’un immeuble, on découvre le corps d’un homme d’une trentaine d’années, non identifié, noyé dans un ascenseur. Tout porte à croire qu’il a été piégé par une coupure de courant alors que les eaux montaient. Mais cette théorie s’effondre : l’autopsie révèle qu’il est mort deux jours plus tôt, après avoir reçu un violent coup à la tête.

Cette révélation va peu à peu lever le voile sur un réseau de secrets et de mensonges qui, au fil de la série, ébranlera profondément toute la communauté.

Le casting

Avec Sophie Rundle (Joanna Marshall), Anita Adam Gabay (Tasha Eden), Jonas Armstrong (Lee Ellison), Daniel Betts (Commandant Roy), Jacqueline Boatswain (Sarah Mackie), George Bukhari (Keith), Leo Flanagan (Finn), Nicholas Gleaves (Major Phil Mackie), Faye McKeever (Kelly), Matt Stokoe (Pat Holman), Tripti Tripuraneni (Deepa Das), Lorraine Ashbourne (Molly Marshall), Philip Glenister (Jack Radcliffe)