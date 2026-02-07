Star Academy du 7 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 7 février 2026 – C’est parti pour la toute dernière quotidienne de la saison de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi de Ambre et Léa.











Publicité





On retrouve les finalistes sur le plateau du prime pour les répétitions de la finale. Elles passent par le stylisme pour choisir leurs tenues.

Elles retrouvent ensuite les anciens pour répéter leur hymne, qu’ils vont faire une ultime fois tous ensemble.

Place ensuite aux répétitions du tableau chanté / dansé avec Jonathan, puis de l’hymne de la tournée.



Publicité





Héléna répète son duo avec Ambre sur « Adieu mon amour ». Et Léa répète avec Solann sur son titre « Rome ».

Les 17 élèves de la promo répètent un musical, puis de la collégiale sur « Je ne vous oublie pas » de Céline Dion. Ils sont tous très émus.

SONDAGE finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ambre Léa Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 7 février

Rendez-vous à 21h10 pour suivre la finale de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.